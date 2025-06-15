Росавиация: в аэропорту Пензы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В пензенском аэропорту временно ограничили посадку и вылет самолетов. Информацию об этом подтвердил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Причины такого решения он не раскрыл.

Этим же утром временные ограничения ввели в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска.

Накануне ограничения вводились в аэропортах таких городов, как Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское), Ульяновск (Баратаевка). Утром 14 июня работа воздушных гаваней была возобновлена.

В ночь на четверг, 12 июня, столичные аэропорты Внуково и Шереметьево с 1:36 перестали принимать и отправлять самолеты. Московские аэропорты вернулись к работе в 2:50. Однако в Ярославле с 3:40 временно ограничили прием и отправку самолетов в аэропорту Туношна.

Ранее на Кубани нашли обломки беспилотников.