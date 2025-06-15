В аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска ограничили прием и выпуск самолетов

Временные ограничения введены в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Ижевск; <...> Казань; <...> Нижнекамск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.

Накануне ограничения вводились в аэропортах таких городов, как Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское), Ульяновск (Баратаевка). Утром 14 июня работа воздушных гаваней была возобновлена.

В ночь на четверг, 12 июня, столичные аэропорты Внуково и Шереметьево с 1:36 перестали принимать и отправлять самолеты. Московские аэропорты вернулись к работе в 2:50. Однако в Ярославле с 3:40 временно ограничили прием и отправку самолетов в аэропорту Туношна.

Ранее на Кубани нашли обломки беспилотников.