На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на полеты

Росавиация: аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск самолетов
close
Shutterstock

В московском аэропорту Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

По его словам, ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В 17:05 Кореняко сообщал, что аэропорт прекратил принимать и отправлять рейсы.

21 мая два рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» вынужденно «ушли» на запасные аэродромы из-за временных ограничений, введенных в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Рейс U6-274 Екатеринбург — Домодедово был перенаправлен во Внуково, а самолет, обслуживающий рейс U6-9696 Махачкала — Жуковский, полетел в Нижний Новгород.

Также в среду ограничения вводились в аэропортах Владимира, Иванова и Калуги. Все три воздушные гавани перестали принимать и отправлять самолеты примерно в одно и то же время — около 12 часов мск.

Ранее в Шереметьево уволились более 20 сотрудников досмотра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами