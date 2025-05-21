В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на полеты

В московском аэропорту Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

По его словам, ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В 17:05 Кореняко сообщал, что аэропорт прекратил принимать и отправлять рейсы.

21 мая два рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» вынужденно «ушли» на запасные аэродромы из-за временных ограничений, введенных в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Рейс U6-274 Екатеринбург — Домодедово был перенаправлен во Внуково, а самолет, обслуживающий рейс U6-9696 Махачкала — Жуковский, полетел в Нижний Новгород.

Также в среду ограничения вводились в аэропортах Владимира, Иванова и Калуги. Все три воздушные гавани перестали принимать и отправлять самолеты примерно в одно и то же время — около 12 часов мск.

Ранее в Шереметьево уволились более 20 сотрудников досмотра.