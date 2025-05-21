«Уральские авиалинии» направили два рейса на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве

Два рейса «Уральских авиалиний» ушли на запасные аэродромы из-за ограничений

Два рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» вынужденно «ушли» на запасные аэродромы из-за временных ограничений, введенных в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Сообщается, что рейс U6-274 Екатеринбург – Домодедово был перенаправлен во Внуково, а рейс U6-9696 Махачкала – Жуковский полетит в Нижний Новгород.

В «Уральских авиалиниях» уточнили, что информацию о статусе рейсов можно отслеживать на онлайн-табло аэропортов и авиакомпании.

21 мая около 13:00 мск стало известно о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово и Жуковский. Ограничения также вводили в аэропортах Владимира, Иванова и Калуги.

Примерно в 14:00 мск представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее власти города Домодедово сообщили о работе систем ПВО.