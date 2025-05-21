Три российских аэропорта временно не принимают и не отправляют самолеты

В аэропортах Владимира, Иванова и Калуги ввели ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его данным, все три воздушные гавани ввели ограничения почти в одно время: Владимир — с 11:37 мск, Иваново — с 11:52 мск, Калуга — с 11:35 мск.

Аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы.

Этой ночью аэропорт Калуги уже ограничивал работу для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Воздушная гавань приостанавливала работу на пять часов.

В ночь на 21 мая в Ярославле и Костроме тоже временно ограничили работу аэропортов. Воздушные гавани с 4:10 не принимают и не отправляют рейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Неделю назад якутский аэропорт Зырянка приостановил работу из-за затопления грунтовой взлетно-посадочной полосы. В Росавиации тогда заявили, что воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты с 04:00.

Ранее в Аргентине самолет почти час кружил над аэропортами из-за уснувшего диспетчера.