В московском аэропорту ввели временные ограничения

В Шереметьево ввели временные ограничения на работу

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — уточнил он.

Незадолго до этого появилась информация, что аэропорты Домодедово и Жуковский заработали после ограничений. Они вводились в целях обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

21 мая в петербургском Пулково предупредили о возможных изменениях в расписании из-за временных ограничений в аэропортах Москвы.

Также они вводились в воздушных гаванях Владимира, Иванова и Калуги.

Ранее сообщалось, что певец Николай Басков не может покинуть самолет в Пулково более шести часов.