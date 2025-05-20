Сотрудники Шереметьево массово увольняются из-за низкой зарплаты

Из самого большого международного аэропорта России Шереметьево массово увольняются сотрудники. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что уже более 20 сотрудников аэропорта написали заявление об увольнении, еще ежедневно по два человека в день пишут заявления по собственному желанию.

По данным издания, причина заключается в низкой зарплате. Последние два месяца сотрудникам аэропорта платили на 20-30 тысяч рублей меньше положенного из-за снизившегося объема работы.

«Уходят в основном работники досмотра пассажиров и персонала и сотрудники внутренней безопасности. Те самые специалисты, что смотрят вас и ваши вещи на входе и в зоне транспортной безопасности. И от скорости работы которых зависит, насколько заранее вам нужно приехать в аэропорт», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что в аэропорту не беспокоятся по поводу увольнений.

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