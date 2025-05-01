Лишившимся имущества жителям Курской области дополнительно выделили 392 млн рублей

Правительство России выделило дополнительно 392 млн рублей на ежемесячные выплаты жителям Курской области, которые лишились имущества. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина.

Деньги поступили из резервного фонда. Помощь получат россияне, которые на 6 августа 2024 года жили в регионах с режимом контртеррористической операции и чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Размер выплаты составляет 65 тысяч рублей.

В феврале 2025 года правительство уже выделило почти 44 миллиарда рублей на эти цели. Таким образом, общая сумма финансовой помощи Курской области превысила 44,3 миллиарда рублей.

В конце апреля в Telegram-канале оперативного штаба по региону сообщали, что с 12 марта с освобожденных территорий Курской области эвакуированы 797 человек, среди них 20 детей.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что всех пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Курск обеспечат выплатами.

Ранее в России начала работать платформа для помощи участникам СВО и их близким.