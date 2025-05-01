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Лишившимся имущества жителям Курской области дополнительно выделили 392 млн рублей

Кабмин выделил 392 млн рублей на выплаты утратившим имущество курянам
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Станислав Красильников/РИА Новости

Правительство России выделило дополнительно 392 млн рублей на ежемесячные выплаты жителям Курской области, которые лишились имущества. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина.

Деньги поступили из резервного фонда. Помощь получат россияне, которые на 6 августа 2024 года жили в регионах с режимом контртеррористической операции и чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Размер выплаты составляет 65 тысяч рублей.

В феврале 2025 года правительство уже выделило почти 44 миллиарда рублей на эти цели. Таким образом, общая сумма финансовой помощи Курской области превысила 44,3 миллиарда рублей.

В конце апреля в Telegram-канале оперативного штаба по региону сообщали, что с 12 марта с освобожденных территорий Курской области эвакуированы 797 человек, среди них 20 детей.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что всех пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Курск обеспечат выплатами.

Ранее в России начала работать платформа для помощи участникам СВО и их близким.

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Атаки на Курскую область
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