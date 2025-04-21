Названо число эвакуированных жителей Курской области

Оперштаб: из Курской области эвакуированы 797 человек, в том числе 20 детей

С 12 марта с освобожденных территорий Курской области эвакуированы 797 человек, среди них 20 детей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по региону.

«Люди вывезены из 51 населенного пункта. В ПВР Курска и Курской области размещены 336 человек, к родственникам отправился 461 человек», — говорится в сообщении.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что всех пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск обеспечат выплатами.

По его словам, во время ночного удара пострадали девять человек, шестерых из них госпитализировали. Одну престарелую женщину нашли без признаков жизни. Кроме того, в 24 домах были замечены повреждения, в трех из них работают эксперты из-за серьезного характера повреждений.

Хинштейн добавил, что всех людей эвакуировали, обеспечили питанием и помощью.

Курск подвергся массированной атаке украинских дронов в ночь на 15 апреля. Как рассказали в министерстве обороны РФ, всего в небе над регионом были уничтожены 109 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.