Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пострадавших при ночной атаке ВСУ в Курске пообещали обеспечить выплатами

Хинштейн пообещал обеспечить выплатами пострадавших при атаке ВСУ в Курске

Всех пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск обеспечат выплатами. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, во время ночного удара пострадали девять человек, шестерых из них госпитализировали. Одну престарелую женщину нашли без признаков жизни. Кроме того, в 24 домах были замечены повреждения, в трех из них работают эксперты из-за серьезного характера повреждений. К вечеру будет дана оценка возможности восстановления зданий.

Хинштейн добавил, что всех людей эвакуировали, обеспечили питанием и помощью.

«Всех пострадавших мы обеспечим необходимыми выплатами. За каждым будет установлен уход. Ни один человек не останется без помощи, без заботы», — добавил губернатор.

Он подчеркнул, что жители региона «становятся только крепче, еще сплоченнее перед лицом опасности».

Курск подвергся массированной атаке украинских дронов в ночь на 15 апреля. Как рассказали в министерстве обороны РФ, всего в небе над регионом были уничтожены 109 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее в Курской области заявили о повреждении машин скорой помощи при ударах ВСУ по административному центру.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами