Пострадавших при ночной атаке ВСУ в Курске пообещали обеспечить выплатами

Всех пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск обеспечат выплатами. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, во время ночного удара пострадали девять человек, шестерых из них госпитализировали. Одну престарелую женщину нашли без признаков жизни. Кроме того, в 24 домах были замечены повреждения, в трех из них работают эксперты из-за серьезного характера повреждений. К вечеру будет дана оценка возможности восстановления зданий.

Хинштейн добавил, что всех людей эвакуировали, обеспечили питанием и помощью.

«Всех пострадавших мы обеспечим необходимыми выплатами. За каждым будет установлен уход. Ни один человек не останется без помощи, без заботы», — добавил губернатор.

Он подчеркнул, что жители региона «становятся только крепче, еще сплоченнее перед лицом опасности».

Курск подвергся массированной атаке украинских дронов в ночь на 15 апреля. Как рассказали в министерстве обороны РФ, всего в небе над регионом были уничтожены 109 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее в Курской области заявили о повреждении машин скорой помощи при ударах ВСУ по административному центру.