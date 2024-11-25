В России начала работать платформа для помощи участникам СВО и их близким

Фонд «Защитники Отечества» и команда Героя Труда России доктора Дениса Проценко запустили платформу для помощи участникам специальной военной операции «СвоиРодные.РФ». Через нее бойцы смогут получить психологическую и социальную поддержку. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Специалисты фонда «Защитники Отечества» подготовили для платформы справочник по всем мерам поддержки бойцов.

Отдельный блок посвящен патриотическому воспитанию и роли героев СВО в этой деятельности.

Статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что теперь все решения и весь накопленный опыт стали доступны на платформе.

Она подчеркнула, что фонд работает по всей стране, с вниманием относится к каждому ветерану и каждой семье защитников.

«Подготовленные специалистами материалы помогут действовать в типовых ситуациях, с которыми могут столкнуться герои после возвращения домой, а также их родные», — пояснила Анна Цивилева.

Также на платформе представлены рекомендации для родственников участников СВО по общению с бойцами, страдающими посттравматическим стрессовым расстройством. Приведены понятные и универсальные сценарии и речевые модули. Родственники смогут использовать их в том числе в кризисных ситуациях.

На платформе созданы такие рубрики, как «Посттравматическая реабилитация», «Профилактика социально значимых рисков», «Юридическая и социальная поддержка», «Поддержка близких» и т.д.

Кроме того, совместно с банком ПСБ создан видеокурс «Финансовая грамотность».

Доктор медицинских наук Денис Проценко пояснил, что перед создателями проекта стояла задача сделать многопрофильный, но при этом простой в использовании продукт для комплексной реабилитации ветеранов СВО и помощи их близким.

Цифровой формат он назвал оптимальным для решения задач проекта.

«Далеко не каждый человек, прошедший горнило СВО, готов обращаться за помощью очно, лично, и зачастую инициатива лежит на близких людях. Кроме того, онлайн-платформа обеспечивает возможность получить консультацию или поддержку анонимно, круглосуточно и совершенно бесплатно», — добавил Проценко.