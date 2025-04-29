Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Испании опровергли, что причиной блэкаута могла стать кибератака

El Pais: оператор энергосетей Испании исключил связь блэкаута с кибератакой
close
Violeta Santos Moura/Reuters

По предварительным данным, масштабное отключение электроэнергии в Испании не было вызвано кибератакой. Об этом заявил директор по операциям энергокомпании Red Electrica Эдуардо Прието, передает El Pais.

«Мы пришли к выводу, что никакого вторжения в систему управления Red Eléctrica не было», — сказал он.

До этого сообщалось, что в Испании стабилизировали электроснабжение. Ущерб экономике страны, нанесенный отключением света, может составлять около миллиарда евро. Как писала газета The Objective, ссылаясь на опрос экспертов, блэкаут окажет серьезное влияние на валовой внутренний продукт (ВВП) страны, поскольку многие предприятия были вынуждены остановить свою работу.

ВВП Испании, как следует из материала, составляет около 4 млрд евро в день, из них порядка 14% приходится на промышленный сектор (около 575 млн евро), еще примерно 12% — на сферу услуг (около 500 млн евро).

28 апреля в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества.

Ранее в Португалии назвали причиной блэкаута «редкое атмосферное явление».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами