В Испании опровергли, что причиной блэкаута могла стать кибератака

По предварительным данным, масштабное отключение электроэнергии в Испании не было вызвано кибератакой. Об этом заявил директор по операциям энергокомпании Red Electrica Эдуардо Прието, передает El Pais.

«Мы пришли к выводу, что никакого вторжения в систему управления Red Eléctrica не было», — сказал он.

До этого сообщалось, что в Испании стабилизировали электроснабжение. Ущерб экономике страны, нанесенный отключением света, может составлять около миллиарда евро. Как писала газета The Objective, ссылаясь на опрос экспертов, блэкаут окажет серьезное влияние на валовой внутренний продукт (ВВП) страны, поскольку многие предприятия были вынуждены остановить свою работу.

ВВП Испании, как следует из материала, составляет около 4 млрд евро в день, из них порядка 14% приходится на промышленный сектор (около 575 млн евро), еще примерно 12% — на сферу услуг (около 500 млн евро).

28 апреля в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества.

Ранее в Португалии назвали причиной блэкаута «редкое атмосферное явление».