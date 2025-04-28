В Португалии назвали причиной блэкаута «редкое атмосферное явление»

Сбой в работе электросетей на Пиренейском полуострове произошел из-за «редкого атмосферного явления» в Испании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на португальского оператора электросетей Ren.

В заявлении организации говорится, что причиной стали «экстремальные колебания температуры во внутренних районах» Испании. В нем также сказано, что полная нормализация работы португальской сети может занять до недели.

28 апреля сообщалось, что по всей Испании перестали ходить поезда, в том числе метро, прекратилась работа светофоров и некоторых аэропортов. По неизвестной причине объем потребления электричества в стране упал с 25 184 мегаватт до 12 425 мегаватт. Официального объяснения произошедшему пока нет. В Андорре и части Франции также произошли крупномасштабные отключения света.

Также стало известно, что энергетические системы Испании и Португалии после масштабного сбоя потеряли более 10 гигаватт (ГВт) мощности.

Ранее в Еврокомиссии оценили, могла ли диверсия стать причиной блэкаута в Испании.