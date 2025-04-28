Пиренейский блэкаут: в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества

Во время сбоя в работе электросетей в Испании, 28 апреля 2025 года

В Испании, Португалии и граничащими с Пиренейским полуостровом регионами Франции около 13:30 мск произошло внезапное и повсеместное отключение электричества. Достоверные причины произошедшего пока неизвестны, рассматриваются версии от технологической аварии до кибератаки. В городах не работают светофоры, метро, аэропорты, остановлено железнодорожное сообщение и движение в автомобильных тоннелях. Закрыты почти все банки, кафе и магазины, в домах жителей нет света, наблюдаются перебои с мобильной связью.

Массовое отключение электроэнергии произошло на обширных территориях Испании, Португалии, Страны Басков и в ряде регионов Франции в 12:32 по местному времени (13:32 мск). Как сообщает El Pais, на данный момент причины случившегося неизвестны. Компания Red Eléctrica, управляющая испанскими электросетями, расследует причины инцидента и работает над устранением последствий.

«Отключение электроэнергии является исключительным и совершенно чрезвычайным, на его устранение потребуется от 6 до 10 часов»,

— заявил директор службы эксплуатации электросетей Red Eléctrica Эдуардо Прието.

В Испании не ходят поезда, закрыты аэропорты, остановлен работающий на электричестве общественный транспорт, отключены светофоры. Многие магазины и кафе закрылись (некоторые работают, принимая наличные), зафиксированы перебои с мобильной связью, среди жителей наблюдается повышенный спрос на радиоприемники, работающие на батарейках. На подъездных дорогах к Барселоне стоят очереди протяженностью до 17 километров.

Оператор электросети Red Eléctrica сообщил, что по состоянию на 17:00 мск удалось восстановить напряжение на подстанциях в нескольких районах севера, юга и запада Пиренейского полуострова, однако работы далеки от завершения. «Основная цель на этом этапе восстановления — обеспечить напряжение в генерирующих группах», — сообщили в энергокомпании.

Повсеместный блэкаут затронул и испанские больницы, однако на работе большинства из них это сказалось лишь частично: медицинские учреждения оперативно перешли на питание от генераторов. Принимаются меры экономии электричества, отключено все лишнее освещение, лечение больных в основном идет своим чередом. До полноценного восстановления электроснабжения отменены все хирургические операции, кроме экстренных. Есть проблемы с доступом к электронным медицинским картам, что в некоторых случаях затрудняет постановку диагноза.

Остановились даже спортивные соревнования. Как пишет Reuters, игра на теннисном турнире «Мастерс» в Мадриде была приостановлена, а 15-я ракетка турнира Григор Димитров и его соперник из Великобритании Джейкоб Фернли покинули корт после того, как табло погасли, а камеры над кортом отключились.

Что известно о причинах

До настоящего времени причина столь масштабного сбоя в работе электросетей неизвестна. По словам министра территориального развития Португалии Мануэля Кастро Альмейда, власти рассматривают вариант внешнего воздействия.

«Я знаю, что это касается нескольких стран Европы. Что-то масштабное, сопоставимое по размерам с кибератакой. Но это неподтвержденная информация», — сказал министр.

Reuters отмечает, что власти пока не смогли объяснить причину сбоя. Правительства Испании и Португалии созвали экстренные заседания кабинетов министров.

Вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера заявила в Брюсселе, что на данный момент самое важное — призвать граждан к терпению. По ее словам, после обмена мнениями с испанскими и португальскими властями «нет никаких признаков того, что это было спровоцировано».

El Pais уточняет, что электроснабжение частично восстановилось в Галисии, Каталонии и Стране Басков.

«Паники нет»

Русскоязычная жительница испанского города Памплона Мария рассказала «Газете.Ru» о том, что сейчас происходит на севере Испании.

«Я в городе Памплона, север Испании. Он сейчас отключен весь, кроме Бильбао (это уже Страна Басков). Паники среди населения нет, испанцы не очень бурно реагируют на подобные проблемы. Этот инцидент затронул аэропорт Мадрида, он уже приостановил работу, города с метро, железные дороги, так что скорее всего исправлять будут именно эти участки. Также не работают светофоры, это влияет на аварийные ситуации, поэтому водителей просят быть максимально внимательными. Магазины и кафе работают, продавая товар за наличные денежные средства, так как банки также недоступны для работы. Некоторые города, Бильбао, к примеру, уже восстанавливают подключение, думаю, фокус будет изначально на миллионниках. Массовый сбой также наблюдается во Франции, Португалии и Бельгии, не знаю с чем это может быть связано, детали и дедлайны исправления пока не уточняются», — сказала она.

Жительница Барселоны Елена в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что отключения никак не сказываются на туристах — они продолжают гулять и заниматься своими делами. По ее словам, магазины перешли на наличные, в туристической пешеходной зоне столицы Каталонии коллапса не наблюдается.