В Испании стабилизировали электроснабжение

В Испании заявили о нормализации работы электросистемы после масштабного сбоя. Об этом в соцсети X сообщает пресс-служба оператора электросетей страны Red Electrica.

«Функционирование электросистемы нормализовано», — говорится в сообщении.

28 апреля в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества. Достоверные причины произошедшего пока неизвестны, рассматриваются версии от технологической аварии до кибератаки. В городах не работали светофоры, метро, аэропорты, остановлено железнодорожное сообщение и движение в автомобильных тоннелях. Закрылись почти все банки, кафе и магазины, в домах жителей не было света, наблюдались перебои с мобильной связью.

Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. О том, как люди пережили блэкаут на Пиренеях — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Ранее в Португалии назвали причиной блэкаута «редкое атмосферное явление».