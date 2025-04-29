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В Испании подсчитали ущерб из-за масштабного отключения электроэнергии

The Objective: Испания потеряла 1 млрд евро из-за отключения электроэнергии
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Bruna Casas/Reuters

Ущерб испанской экономике вследствие масштабного сбоя в работе электроснабжения может составить около миллиарда евро. Об этом пишет газета The Objective, ссылаясь на опрос экспертов.

По данным газеты, блэкаут окажет серьезное влияние на валовой внутренний продукт (ВВП) страны, поскольку многие предприятия были вынуждены остановить свою работу.

ВВП Испании, как следует из материала, составляет около 4 млрд евро в день, из них порядка 14% приходится на промышленный сектор (около 575 млн евро), еще примерно 12% — на сферу услуг (около 500 млн евро). Так, общие потери испанской экономики могут составить до 1 млрд евро.

28 апреля в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества. Достоверные причины произошедшего пока неизвестны, рассматриваются версии от технологической аварии до кибератаки. В городах не работают светофоры, метро, аэропорты, остановлено железнодорожное сообщение и движение в автомобильных тоннелях. Закрыты почти все банки, кафе и магазины, в домах жителей нет света, наблюдаются перебои с мобильной связью.

Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. О том, как люди пережили блэкаут на Пиренеях — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Ранее в Португалии назвали причиной блэкаута «редкое атмосферное явление».

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