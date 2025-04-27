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При перестрелке в Южной Каролине ранены более 10 человек

В Южной Каролине при перестрелке пострадали 11 человек, еще один не выжил
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Idris Solomon/Reuters

В американском городе Миртл-Бич в Южной Каролине произошла перестрелка, при которой пострадали 11 человек, еще один получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает телеканал WMFB.

По его данным, стрельба началась около 23:50 26 апреля (6:50 мск 27 апреля) в районе Норт-Оушен-бульвар. Полицейские заметили, как кто-то открыл огонь из пистолета. Тогда один из правоохранителей тоже сделал выстрел. В итоге был ранен 18-летний Джерриус Дэвис, он не выжил.

В городской полиции уточнили, что участвовавший в перестрелке офицер ведомства не пострадал.

Вечером 7 марта в районе Скарборо в канадском Торонто торжественное открытие нового паба закончилось стрельбой. Около 22:40 (6:40 8 марта мск) трое неизвестных в масках ворвались в помещение. Один из них был вооружен штурмовой винтовкой, у остальных были пистолеты. Они открыли огонь по находившимся внутри людям. По словам представителя местной полиции Пола Макинтайра, шестеро пострадавших получили огнестрельные ранения, другие были ранены осколками стекла. Нападавшие скрылись с места происшествия, сейчас их разыскивает полиция. Они могли уехать на серебристой машине, а один из них мог быть в черной балаклаве. Их мотивы неизвестны.

Ранее на Камчатке подросток обстрелял окна квартиры пенсионерки.

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