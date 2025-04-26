На Камчатке подросток стрелял по окнам квартиры пенсионерки

В Петропавловске-Камчатском поймали подростка, который обстрелял окна квартиры пожилой женщины, он разбил 10 стеклопакетов. Об этом сообщает краевое управление МВД.

В правоохранительные органы обратилась 74-летняя горожанка. Женщина сообщила, что неизвестные обстреляли окна ее квартиры, повредив 10 стеклопакетов. Утерю потерпевшая оценила в 80 тысяч рублей.

Подозреваемого в стрельбе задержали, им оказался 17-летний подросток. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Юноша поставлен на профилактический учет. С его родителями проведена беседа, решается вопрос о возмещении ущерба. Мотивы поступка молодого человека устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Астрахани мужчина стрелял с балкона в птицу и ранил девушку. В одну из городских больниц была доставлена 22-летняя девушка с ранением бедра. Она рассказала полицейским, что шла по улице, услышала хлопок и почувствовала резкую боль в ноге. Было установлено, что травму пострадавшая получила в результате выстрела, совершенного неизвестным из пневматической винтовки. Стрелка удалось задержать.

Ранее в Бокситогорске пьяный мужчина открыл стрельбу на улице и ранил двух прохожих.