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На Камчатке подросток стрелял по окнам квартиры пенсионерки

На Камчатке задержали подростка, устроившего стрельбу по окнам жилого дома
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F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Петропавловске-Камчатском поймали подростка, который обстрелял окна квартиры пожилой женщины, он разбил 10 стеклопакетов. Об этом сообщает краевое управление МВД.

В правоохранительные органы обратилась 74-летняя горожанка. Женщина сообщила, что неизвестные обстреляли окна ее квартиры, повредив 10 стеклопакетов. Утерю потерпевшая оценила в 80 тысяч рублей.

Подозреваемого в стрельбе задержали, им оказался 17-летний подросток. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Юноша поставлен на профилактический учет. С его родителями проведена беседа, решается вопрос о возмещении ущерба. Мотивы поступка молодого человека устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Астрахани мужчина стрелял с балкона в птицу и ранил девушку. В одну из городских больниц была доставлена 22-летняя девушка с ранением бедра. Она рассказала полицейским, что шла по улице, услышала хлопок и почувствовала резкую боль в ноге. Было установлено, что травму пострадавшая получила в результате выстрела, совершенного неизвестным из пневматической винтовки. Стрелка удалось задержать.

Ранее в Бокситогорске пьяный мужчина открыл стрельбу на улице и ранил двух прохожих.

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