Устроившие «беспорядочную стрельбу» в пабе Торонто скрылись с места происшествия

В Торонто при стрельбе в пабе пострадали 12 человек, трое нападавших скрылись

В канадском Торонто 12 человек пострадали после «беспорядочной стрельбы» в пабе, передает CTV News.

Как сообщает телеканал, накануне вечером в районе Скарборо проходило торжественное открытие нового паба. Около 22:40 (6:40 8 марта мск) трое неизвестных в масках ворвались в помещение. Один из них был вооружен штурмовой винтовкой, у остальных были пистолеты. Они открыли огонь по находившимся внутри людям.

По словам представителя местной полиции Пола Макинтайра, шестеро пострадавших получили огнестрельные ранения, другие были ранены осколками стекла. Жизни их всех сейчас вне опасности. Нападавшие скрылись с места происшествия, сейчас их разыскивает полиция. Они могли уехать на серебристой машине, а один из них мог быть в черной балаклаве. Их мотивы неизвестны.

2 марта вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь по охранникам торгового центра «Красный кит» в Мытищах. Посетитель оказался недоволен тем, что его не пустили внутрь, поэтому решил пустить в ход оружие. В результате три человека пострадали, а самого нападавшего задержали полицейские.

Ранее на Кубани женщина с тесаком призывала прохожих «бороться с нечистью».