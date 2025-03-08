Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Устроившие «беспорядочную стрельбу» в пабе Торонто скрылись с места происшествия

В Торонто при стрельбе в пабе пострадали 12 человек, трое нападавших скрылись

В канадском Торонто 12 человек пострадали после «беспорядочной стрельбы» в пабе, передает CTV News.

Как сообщает телеканал, накануне вечером в районе Скарборо проходило торжественное открытие нового паба. Около 22:40 (6:40 8 марта мск) трое неизвестных в масках ворвались в помещение. Один из них был вооружен штурмовой винтовкой, у остальных были пистолеты. Они открыли огонь по находившимся внутри людям.

По словам представителя местной полиции Пола Макинтайра, шестеро пострадавших получили огнестрельные ранения, другие были ранены осколками стекла. Жизни их всех сейчас вне опасности. Нападавшие скрылись с места происшествия, сейчас их разыскивает полиция. Они могли уехать на серебристой машине, а один из них мог быть в черной балаклаве. Их мотивы неизвестны.

2 марта вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь по охранникам торгового центра «Красный кит» в Мытищах. Посетитель оказался недоволен тем, что его не пустили внутрь, поэтому решил пустить в ход оружие. В результате три человека пострадали, а самого нападавшего задержали полицейские.

Ранее на Кубани женщина с тесаком призывала прохожих «бороться с нечистью».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами