Пострадавшего от мины-«колокольчика» белгородского мальчика отправят в федеральную клинику

Гладков: пострадавшего от мины мальчика отправят в федеральную клинику

Ребенок, который получил множественные травмы в результате детонации мины-«колокольчика» в Белгородской области, будет отправлен на лечение в федеральный центр (в Москву — прим. ред.). Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в детской областной больнице мальчику провели операцию. Для продолжения лечения медики приняли решение перевести его в федеральную клинику.

Гладков добавил, что девочки 13 и 17 лет, которые пострадали в результате атаки FPV-дрона в селе Нечаевка, были госпитализированы в детскую областную клиническую больницу.

Накануне губернатор заявил, что в белгородском селе Таврово из-за детонации мины-«колокольчика» пострадал 12-летний мальчик.

Губернатор рассказал, что бригада скорой помощи доставила мальчика в детскую областную клиническую больницу, он находится в тяжелом состоянии. У ребенка выявили закрытую черепно-мозговую травму.

Глава Белгородской области добавил, что следствие выясняет, как мина попала в дом.

16 апреля десятилетний мальчик не выжил в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области, подорвавшись на мине-«колокольчике».

Ранее украинские военные атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области.