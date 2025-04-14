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Украинские военные атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: атакам ВСУ подверглись 9 населенных пунктов в Белгородской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали девять населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших.

В селе Чайки Белгородского района FPV-дрон взорвался на территории частного домовладения, в результате чего были повреждены гараж и автобус, а в соседнем доме выбиты окна. В Николаевке беспилотник попал в частный дом, повредив крышу, забор и летнюю кухню. В хуторе Церковный снаряд пробил крышу производственного здания местного сельхозпредприятия.

В селе Илёк-Кошары Ракитянского района удар дрона пришелся по зданию социального учреждения — там выбиты окна.

В Шебекино в результате атаки беспилотника повреждены стены и окна производственного цеха одного из предприятий. В селе Нежеголь Шебекинского округа FPV-дрон повредил крышу хозпостройки.

В поселке Борисовка Борисовского района в частном доме после удара дрона-камикадзе выбиты окна и повреждена кровля. В селе Грузское в результате подрыва FPV-дрона были повреждены административное здание и автомобиль.

В Грайвороне дрон упал на стоянке у социального объекта — выбиты окна в здании, повреждено шесть автомобилей.

До этого глава Гладков сообщил, что хутор Бочанка Волоконовского района подвергся атаке беспилотника ВСУ, пострадала женщина. В результате атаки повреждения получил частный дом. Кроме того, огнем был уничтожен находившийся рядом автомобиль.

Ранее в Курской области нашли 200-килограммовый украинский беспилотник.

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