Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мальчик пострадал из-за мины в белгородском селе

Гладков: мальчик пострадал из-за мины-«колокольчика» в Белгородской области
close
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В белгородском селе Таврово из-за детонации мины-«колокольчика» пострадал 12-летний мальчик. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мину подарили семье несколько месяцев назад, уверив их, что она обезврежена.

Гладков подчеркнул, что мина сдетонировала, когда мальчик взял ее в руки и выронил.

Губернатор рассказал, что бригада скорой помощи доставила мальчика в детскую областную клиническую больницу, он находится в тяжелом состоянии. У ребенка выявили закрытую черепно-мозговую травму.

Глава Белгородской области добавил, что следствие выясняет, как мина попала в дом.

16 апреля десятилетний мальчик не выжил в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области, подорвавшись на мине «Колокольчик».

Гладков призвал жителей региона объяснять детям, чтобы они не трогали неизвестные предметы.

До этого Гладков сообщил, что украинские беспилотники атаковали семь населенных пунктов Белгородской области, повредив автомобили и постройки. Повреждения получили жилые дома и автомобили, однако среди людей никто не пострадал.

Ранее украинские военные атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами