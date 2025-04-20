Мальчик пострадал из-за мины в белгородском селе

В белгородском селе Таврово из-за детонации мины-«колокольчика» пострадал 12-летний мальчик. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мину подарили семье несколько месяцев назад, уверив их, что она обезврежена.

Гладков подчеркнул, что мина сдетонировала, когда мальчик взял ее в руки и выронил.

Губернатор рассказал, что бригада скорой помощи доставила мальчика в детскую областную клиническую больницу, он находится в тяжелом состоянии. У ребенка выявили закрытую черепно-мозговую травму.

Глава Белгородской области добавил, что следствие выясняет, как мина попала в дом.

16 апреля десятилетний мальчик не выжил в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области, подорвавшись на мине «Колокольчик».

Гладков призвал жителей региона объяснять детям, чтобы они не трогали неизвестные предметы.

До этого Гладков сообщил, что украинские беспилотники атаковали семь населенных пунктов Белгородской области, повредив автомобили и постройки. Повреждения получили жилые дома и автомобили, однако среди людей никто не пострадал.

Ранее украинские военные атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области.