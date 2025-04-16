Гладков: десятилетний мальчик погиб от взрыва мины «Колокольчик» в Маломихайловке

Десятилетний мальчик погиб в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области, подорвавшись на мине «Колокольчик». Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«10-летний мальчик поднял с земли мину «Колокольчик», и она взорвалась у него в руках. К большому горю, от полученных ранений ребенок погиб до приезда бригады скорой помощи», — написал он.

Гладков призвал жителей региона объяснять детям, чтобы они не трогали неизвестные предметы.

До этого Гладков сообщил, что украинские беспилотники атаковали семь населенных пунктов Белгородской области, повредив автомобили и постройки. Повреждения получили жилые дома и автомобили, однако среди людей никто не пострадал.

Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили танк Abrams на прорыв в Белгородскую область. В итоге боевой машине пришлось отступить.

Ранее украинские военные атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области.