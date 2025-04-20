Землетрясение произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Индонезии. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC)

Отмечается, что эпицентр находился в 295 км к югу от города Соронг. Очаг залегал на глубине 34 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В конце марта серия сильных землетрясений с максимальной магнитудой 7,7 произошла в Мьянме. Подземные толчки ощущались также в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме землетрясение вызвало значительные разрушения: были повреждены многочисленные здания, большому числу людей понадобилась медицинская помощь. Стихийное бедствие привело к обрушению моста через реку Иравади и частичному разрушению исторического дворца в Мандалае. Власти Мьянмы объявили чрезвычайное положение.

6 апреля премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, исполняющий обязанности президента республики, посетил полевой лагерь МЧС России, чтобы лично ознакомиться с работой российских спасателей и поблагодарить их за помощь в ликвидации последствий землетрясения.

Ранее китайские исследователи предупредили о риске новых землетрясений в Азии.