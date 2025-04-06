Китайские исследователи предупредили о риске новых землетрясений в Азии

Группа китайских сейсмологов предупредила о возможности мощных землетрясений в Китае и окружающих районах. Об этом сообщает South China Morning Post.

Исследователи под руководством старшего инженера Чжу Хунбиня из Пекинского агентства по землетрясениям выяснили, что в Китае и прилегающих регионах в ближайшие годы наблюдается вероятность сильных подземных толчков, подобных тем, что произошли в марте в Мьянме.

Ученые проанализировали данные сейсмической активности с 1879 года до наших дней, чтобы определить шесть основных периодов землетрясений.

Исследователи подчеркнули, что регион может вступить в фазу нового сейсмически активного периода.

В конце марта серия сильных землетрясений с максимальной магнитудой 7,7 произошла в Мьянме. Подземные толчки ощущались также в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме землетрясение вызвало значительные разрушения: были повреждены многочисленные здания, большому числу людей понадобилась медицинская помощь. Стихийное бедствие привело к обрушению моста через реку Иравади и частичному разрушению исторического дворца в Мандалае. Власти Мьянмы объявили чрезвычайное положение.

Ранее были названы регионы России с угрозой землетрясений.