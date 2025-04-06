Лидер Мьянмы посетил полевой лагерь МЧС России

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, по совместительству исполняющий обязанности президента республики, посетил полевой лагерь МЧС России, чтобы лично ознакомиться с работой российских спасателей и поблагодарить их за помощь в ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Лидер страны осмотрел мобильный госпиталь, пообщался с сотрудниками МЧС. Он отметил, что его поразила работа российских специалистов, которые круглосуточно разбирают завалы в борьбе за жизни граждан Мьянмы. Сотрудники ведомства в свою очередь рассказали премьеру подробности о ходе поисково-спасательных работ, взаимодействии с коллегами и международными группами спасателей.

Также представители российского ведомства сообщили о гуманитарной помощи, которую доставили в республику авиацией МЧС. В ближайшее время Росси направит еще три спецборта с сотней тонн гуманитарного груза.

В конце марта серия сильных землетрясений с максимальной магнитудой 7,7 произошла в Мьянме. Подземные толчки ощущались также в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме землетрясение вызвало значительные разрушения: были повреждены многочисленные здания, большому числу людей понадобилась медицинская помощь. Стихийное бедствие привело к обрушению моста через реку Иравади и частичному разрушению исторического дворца в Мандалае. Власти Мьянмы объявили чрезвычайное положение.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание.

Ранее спасателям в Мьянме удалось вытащить из-под завалов человека спустя пять дней.