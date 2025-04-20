Туристы попытались взять штурмом Колизей, закрытый из-за приезда Джей Ди Вэнса

В Риме туристы пытались силой прорваться во временно закрытый Колизей

Туристы пытались взять штурмом Колизей, временно закрытый из-за визита в Рим вице-президента США Дж. Д. Вэнса. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Причиной недовольства путешественников стала внезапная отмена билетов, купленных на 19 апреля. Посетителям запретили вход с 17:00 до 18:15 по местному времени.

«Заранее нас об этом не предупредили, но обещали вернуть деньги за билеты», — рассказали туристы.

Некоторые из них запланировали посещение всемирно известной достопримечательности на последний день отдыха, поэтому решили несмотря ни на что попасть внутрь. Имея билеты на руках, они прошли через турникеты и подошли к главным воротам, но там их остановила охрана.

Сотрудники Колизея не позволили путешественникам зайти на территорию амфитеатра и объяснили причины закрытия.

Сегодня стало известно, что вице-президент США Вэнс встретился с папой Римским в Ватикане.

Ранее в Киргизии закидали камнями поезд с туристами из Европы.