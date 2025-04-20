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Вице-президент США встретился с папой Римским

Sky News: вице-президент США Вэнс встретился с папой Римским в Ватикане
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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время поездки в Ватикан встретился с папой Римским Франциском. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что встреча прошла на фоне напряженности между Ватиканом и администрацией президента США Дональда Трампа из-за «репрессий» американского лидера в отношении мигрантов и сокращения международной помощи.

По данным канала, встреча была быстрой и проходила в одностороннем порядке. Подробности переговоров не разглашались.

До этого стало известно, что папа Римский из-за воспаления легких не сможет возглавить предпасхальные ритуалы и пасхальную службу на площади Святого Петра.

23 марта сообщалось, что папа Римский выступил перед верующими впервые после госпитализации 14 февраля. По словам журналистов, понтифик вышел на балкон на пятом этаже здания, спустившись из личных апартаментов в клинике. Уточняется, что Франциск ограничился приветствием и благословением.

Ранее кардинал заявил, что папе Римскому придется заново учиться говорить после лечения.

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