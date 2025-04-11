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В Киргизии закидали камнями поезд с туристами из Европы

В Чуйской области Киргизии неизвестные кидали камни поезд с туристами из Европы
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Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

В Чуйской области Киргизии неизвестные закидали камнями поезд, перевозивший европейских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Киргизских железных дорог».

Отмечается, что инцидент произошел на перегоне Кант – Аламедин.

«Неизвестные лица совершили акт вандализма, закидав камнями и разбив окна в вагонах туристического поезда, следовавшего из города Балыкчи (Иссык-Кульская область) с иностранными туристами из стран Европы», — сказано в сообщении.

В результате происшествия пострадал сотрудник поездной бригады. В пресс-службе железных дорог добавили, что инцидент может повлиять на международный имидж Киргизии. Проводятся следственные действия.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ и транспортной полиции задержали жителя Москвы и двух девятиклассников, которые пытались сжечь релейный шкаф на перегоне железнодорожных станций Яуза — Ростокино Ярославского направления Московской железной дороги.

Ранее в Тюмени влюбленные совершили диверсию на железной дороге за вознаграждение.

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