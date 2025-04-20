Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уволенные сотрудники Пентагона не знают, в чем конкретно их обвиняют

Bloomberg: уволенным чиновникам Пентагона не сообщили, в чем их обвиняют
close
Depositphotos

Трое уволенных сотрудников Пентагона, которых подозревают в утечке данных, не знают, в связи с чем в отношении них ведется расследование. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Старший советник министра обороны Дэн Колдуэлл, заместитель главы аппарата министра Дэрин Селник и глава аппарата замминистра Колин Кэррол были уволены в пятницу.

«Мы невероятно разочарованы тем, как закончилась наша служба в министерстве обороны. На данный момент нам до сих пор не сообщили, за что именно в отношении нас велось расследование, ведется ли еще активное расследование или вообще проводилось ли реальное расследование утечек», — говорится в совместном заявлении экс-сотрудников Пентагона.

Накануне сообщалось, что трое недавно уволенных сотрудников Пентагона обвинили коллег в клевете после того, как стали фигурантами расследования о возможной утечке данных.

В начале апреля стало известно, что генеральный инспектор министерства обороны США начал расследование касательно использования главой Пентагона Питом Хегсетом приложения для обмена зашифрованными сообщениями Signal для обсуждения конфиденциальной информации о военных операциях в Йемене.

Ранее личные данные советников Трампа утекли в сеть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами