Уволенные сотрудники Пентагона не знают, в чем конкретно их обвиняют

Bloomberg: уволенным чиновникам Пентагона не сообщили, в чем их обвиняют

Трое уволенных сотрудников Пентагона, которых подозревают в утечке данных, не знают, в связи с чем в отношении них ведется расследование. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Старший советник министра обороны Дэн Колдуэлл, заместитель главы аппарата министра Дэрин Селник и глава аппарата замминистра Колин Кэррол были уволены в пятницу.

«Мы невероятно разочарованы тем, как закончилась наша служба в министерстве обороны. На данный момент нам до сих пор не сообщили, за что именно в отношении нас велось расследование, ведется ли еще активное расследование или вообще проводилось ли реальное расследование утечек», — говорится в совместном заявлении экс-сотрудников Пентагона.

Накануне сообщалось, что трое недавно уволенных сотрудников Пентагона обвинили коллег в клевете после того, как стали фигурантами расследования о возможной утечке данных.

В начале апреля стало известно, что генеральный инспектор министерства обороны США начал расследование касательно использования главой Пентагона Питом Хегсетом приложения для обмена зашифрованными сообщениями Signal для обсуждения конфиденциальной информации о военных операциях в Йемене.

Ранее личные данные советников Трампа утекли в сеть.