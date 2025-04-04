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Пентагон проверяет министра обороны из-за утечки данных в чате Signal

Пентагон начал расследование касательно использования Хегсетом программы Signal
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Leah Millis/Reuters

Генеральный инспектор министерства обороны США начал расследование касательно использования главой Минобороны Питом Хегсетом приложения для обмена зашифрованными сообщениями Signal для обсуждения конфиденциальной информации о военных операциях в Йемене. Об этом сообщает Bloomberg.

В ходе разбирательства будет выясняться, соблюдал ли Хегсет политику оборонного ведомства во время пользования групповым чатом, а также не нарушил ли он правила распространения секретных данных.

Исполняющий обязанности генерального инспектора ведомства Стивен Стеббинс сообщил Хегсету, что тому нужно будет предоставить материалы для изучения.

До этого президент США Дональд Трамп отверг идею об отставке Пита Хегсета на фоне скандала с утечкой в мессенджере Signal информации об ударах по Йемену в рамках военной операции Соединенных Штатов против хуситов.

На этой неделе сообщалось, что высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа раскрыли детали готовящейся военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal.

Сообщалось, что из-за произошедшей ошибки в чат был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, который стал свидетелем обсуждения секретной информации. В переписке участвовали министр обороны, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые фигуры США.

Инцидент вызвал критику в конгрессе и стал предметом официальной проверки. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, но заявил об отсутствии угроз для национальной безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее личные данные советников Трампа утекли в сеть.

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