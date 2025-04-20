Уволенные сотрудники Пентагона обвинили коллег в клевете

Трое недавно уволенных сотрудников Пентагона обвинили коллег в клевете после того, как стали фигурантами расследования о возможной утечке данных. Об этом сообщило издание The Hill.

По данным издания, в марте Министерство обороны США начало расследование после несанкционированного раскрытия сведений, связанных с нацбезопасностью. Уволенные чиновники заявили, что не знают, в чем конкретно их обвиняют, и назвали действия коллег необоснованными.

В совместном заявлении старший советник министра обороны Дэн Колдуэлл, заместитель главы аппарата министра Дэрин Селник и глава аппарата замминистра Колин Кэррол указали, что «не названные чиновники Пентагона оклеветали нас».

В начале апреля стало известно, что генеральный инспектор Министерства обороны США начал расследование касательно использования главой Пентагона Питом Хегсетом приложения для обмена зашифрованными сообщениями Signal для обсуждения конфиденциальной информации о военных операциях в Йемене.

Ранее личные данные советников Трампа утекли в сеть.