Патриарх Кирилл призвал обнять и поздравить родных с Воскресением Христовым

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым и призвал в праздник обнять родных и близких, следует из пасхального обращения, распространенного его пресс-службой.

«Воздадим же Воскресшему Спасителю хвалу и славу, обнимем друг друга с любовью и поделимся немеркнущей пасхальной радостью со всяким человеком, с кем сведет нас Бог на нашем жизненном пути, словом и делом свидетельствуя о том, что Воистину Воскресе Христос!» — говорится в обращении.

Патриарх призвал верующих «наполнить сердца немеркнущим светом Воскресения Христова» и обнять родных и близких, поздравляя их с праздником.

Также глава Русской Православной церкви призвал поддержать тех, кто нуждается в помощи и участии, чтобы и они «могли ощутить силу пасхальной радости».

В этом году Пасха отмечается 20 апреля, при этом православное и католическое празднество в этом году совпадают. Накануне, 19 апреля, в Великую субботу тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где стали свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня.

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая получила частицу святого пламени, доставила Благодатный огонь в храм Христа Спасителя. В столице, помимо храма Христа Спасителя, Благодатный огонь передадут в 15 храмов — полный список храмов есть на сайте ФАП.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, о чем нужно молиться в Пасху.