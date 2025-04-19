Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Благодатный огонь доставлен в храм Христа Спасителя

РИА: Благодатный огонь доставили в столичный храм Христа Спасителя
close
Илья Питалев/РИА Новости

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая получила частицу святого пламени, доставила в храм Христа Спасителя Благодатный огонь. Трансляцию пасхальной службы ведет Первый канал.

Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства.

Огонь сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был погребен и воскрес Иисус Христос. Делегация Фонда Андрея Первозванного получила частицу Благодатного огня в храме Гроба Господня сразу после его сошествия.

Как рассказали в фонде, частицу святого пламени доставят в города приграничных областей России — Белгород, Брянск, Курск, а также в десятки других городов.

В столице, помимо храма Христа Спасителя, Благодатный огонь передадут в 15 храмов. Полный список храмов есть на сайте ФАП.

Торжественное пасхальное богослужение в честь Воскресения Христова началось незадолго до полуночи в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Праздничную службу — пасхальную заутреню и Божественную литургию — возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее патриарх Кирилл обратился к верующим накануне Пасхи.

Все новости на тему:
Пасха-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами