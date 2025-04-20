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Патриарх Кирилл рассказал, о чем нужно молиться в Пасху

Патриарх Кирилл в Пасху призвал молиться о прочном мире на исторической Руси
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Виталий Невар/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальном обращении призвал верующих молиться и трудиться об установлении мира на исторической Руси. Его слова приводит ТАСС.

«Будем молиться и трудиться, чтобы и на просторах исторической Руси установился справедливый и прочный мир, и чтобы никакие силы не смогли разрушить духовного единства народа, обретшего благодать в киевской купели крещения», — заявил предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл добавил, что залог человеческого счастья на земле — отклик на зов Божий и великодушие.

В этом году Пасха отмечается 20 апреля, при этом православное и католическое празднество в этом году совпадает. Накануне, 19 апреля, в Великую субботу тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня.

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая получила частицу святого пламени, доставила Благодатный огонь в храм Христа Спасителя. В столице, помимо храма Христа Спасителя, Благодатный огонь передадут в 15 храмов. Полный список храмов есть на сайте ФАП.

Ранее патриарх Кирилл обратился к верующим накануне Пасхи.

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Пасха-2025
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