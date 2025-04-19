На юго-западе Москвы ликвидировали открытое горение в здании

Спасатели ликвидировали открытое горение в здании в районе Варшавского шоссе на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в экстренных службах, передает РИА Новости.

«Сообщение о возгорании на Варшавском шоссе в Москве поступило в 18:50. Сейчас открытое возгорание ликвидировано», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что на юго-западе столицы произошел сильный пожар в автосервисе. По данным издания, огонь распространился на площади в 150 кв. м. Кровля автосервиса обрушилась, сгорели минимум три автомобиля. Как рассказали очевидцы, на месте происшествия виден большой столб густого черного дыма.

16 апреля на Курском подшипниковом заводе «АПЗ-20» в цехе по переработке резины произошел пожар. Площадь возгорания достигла 17 тыс. кв. м. В тушении пожара участвовали около 100 сотрудников МЧС и 30 единиц специальной техники. С открытым горением сотрудники МЧС справились только в ночь на четверг, 17 апреля. После этого они начали проливать и разбирать конструкции.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом, чтобы посмотреть на их работу.