В Курске загорелся цех по переработке резины

МЧС: в Курске огнеборцы тушат цех по переработке резины на 1000 квадратов

В Курске пожарные тушат крупный пожар, который произошел на территории цеха на улице Агрегатной. Об этом сообщает МЧС России.

«Горит цех по переработке резины на 1000 квадратов», — говорится в публикации.

В результате возгорания никто не пострадал. К ликвидации привлекли 40 сотрудников и 13 единиц техники.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал о пожаре на Курском подшипниковом заводе АПЗ-20. По его данным, из разных районов города был виден густой черный дым. Очевидцы рассказали, что возгорание произошло в помещении, которое сдавалось в аренду владельцу шиномонтажа.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что здание оказалось полностью охвачено огнем. По его словам, в результате произошедшего на объекте есть обрушения конструкций. При этом угрозы распространения пожара на жилые дома нет.

Ранее в Москве сгорели три автомобиля, припаркованные у жилого дома.