В Курске ликвидировали открытое горение на подшипниковом заводе

МЧС: на подшипниковом заводе в Курске ликвидировано открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение на подшипниковом заводе в Курске. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Курской области.

В настоящее время спасатели осуществляют проливку и разбор конструкций. На месте пожара для определения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе работают специалисты лаборатории регионального управления Роспотребнадзора.

Органы дознания МЧС начали следственные мероприятия по установлению причины возгорания.

В ведомстве подчеркнули, что при пожаре никто не пострадал.

16 апреля на Курском подшипниковом заводе «АПЗ-20» в цехе по переработке резины произошел пожар. Площадь возгорания достигла 17 тысяч квадратных метров. В тушении пожара участвовали до 100 сотрудников МЧС и 30 единиц специальной техники.

12 апреля в Красноярске произошел пожар на рынке в районе городской теплоэлектроцентрали.

Ранее 17 машин сгорели на парковке жилого комплекса в Краснодаре.