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РКН объяснил причину массового сбоя в работе Telegram

РКН: проблемы в Telegram связаны со сбоем на инфраструктуре
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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Роскомнадзор (РКН) фиксирует жалобы на работу мессенджера Telegram по всему миру. Об этом РИА Новости сообщили в организации.

«Есть жалобы пользователей по всему миру, в частности, в Германии, Болгарии, России и Испании», — сообщил собеседник агентства.

В РКН добавили, что по предварительным данным, проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса.

Согласно данным портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, на 19:24 по московскому времени на сбой в работе Telegram пожаловались более 3,4 тысячи пользователей, за сутки — свыше 4,6 тысячи человек.

При этом 51% пользователей отметили сбой в работе мобильного приложения мессенджера, тогда как 20% пожаловались на сбой в работе сайта, еще 23% отметили сбой оповещений, тогда как 4% сообщили об общем сбое.

Накануне пользователи аудиостримингового сервиса Spotify в нескольких регионах мира пожаловались на масштабные сбои в его работе. Сперва жалобы начали поступать из стран Европы — примерно в 15:40 мск, затем и из США. Согласно данным ресурса, больше всего сообщений поступило из Штатов (около 35 тысяч).

Ранее россияне пожаловались на сбой в работе WhatsApp.

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