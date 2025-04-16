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Пользователи Spotify из Европы и США сообщили о сбоях в работе сервиса

Downdetector: в США и некоторых странах Европы наблюдается сбой в работе Spotify
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Depositphotos

Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify в нескольких регионах мира жалуются на масштабные сбои в его работе. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Сперва жалобы начали поступать из стран Европы — примерно в 15:40 мск, затем и из США. Согласно данным ресурса, больше всего сообщений поступило из Штатов (около 35 тысяч).

Downdetector сообщает, что пиковый уровень сбоя в Европе был зафиксирован в Великобритании и составил более 20 тысяч жалоб, тогда как в Нидерландах и в Германии — около 16 тысяч. От пользователей из Франции поступило шесть тысяч жалоб.

По данным Downdetector, большая часть пользователей обратилась с жалобами на работу мобильного приложения, а также сайта и воспроизведения музыки.

Spotify — созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает более 675 миллионов пользователей. Библиотека Spotify включает в себя более 100 миллионов музыкальных треков.

Накануне сообщалось, что на территории России произошел сбой в работе игрового сервиса Steam. За час об ошибках сообщили 1493 российских геймера, большинство пользователей (69%) пожаловались на общий сбой. При этом 17% отмечали неполадки в работе сайта, а 8% — в работе мобильного приложения. Еще 4% испытывают проблемы с доступом в личный кабинет.

Ранее россияне пожаловались на сбой в работе WhatsApp.

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