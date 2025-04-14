Путин дал поручение по работам на затонувшем в Черном море танкере

Путин: саркофаг на затонувшем в море танкере не должен мешать откачке топлива

Президент России Владимир Путин, выступая на совещании с членами правительства, поручил провести работы по установке саркофага на затонувший в Черном море танкер таким образом, чтобы потом не было сложностей по откачке топлива. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, один затонувший танкер был полностью, второй лежит на глубине 20 метров. Предполагается, что на второе судно будет наложен саркофаг, сказал он.

«Но исхожу из того, что все эти работы со вторым танкером, они будут выстроены таким образом, чтобы потом не создавать дополнительных сложностей по откачке нефтепродуктов и по утилизации того, что останется на дне», — продолжил российский лидер.

Он пояснил, что саркофаг и все, что делается вокруг этого танкера, должны быть частью будущей работы по откачке нефтепродуктов и полной утилизации самого корпуса судна.

Утром 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма.

По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

На фоне произошедшего сотрудники Следственного комитета РФ возбудили два уголовных дела. Одно из них позже переквалифицировали на более тяжкий состав.

Ранее была названа сумма ущерба экологии от крушения танкеров в Керченском проливе.