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Названа сумма ущерба экологии от крушения танкеров в Керченском проливе

Росприроднадзор: ущерб от крушения танкеров в Черном море составил ₽85 млрд
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Ущерб экологии из-за крушения танкеров в Черном море составил 84,9 млрд руб. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, ее слова приводят на сайте кабмина.

Как уточнила руководитель ведомства, владельцы затонувших судов могут в течение месяца добровольно возместить ущерб, затем в суд будут направлены иски.

Радионова добавила, что сумма вреда, нанесенного ООО «Кама шиппинг» (владельца танкера «Волгонефть-212»), составила 49,46 млрд рублей. ЗАО «Волготранснефть», владелец танкера «Волгонефть-239» нанес вред экологии на сумму 35,48 млрд рублей.

Кроме того, по итогам расследования комиссия Росприроднадзора подготовила предложения по мерам исключения таких аварий в будущем. В данный момент сотрудники ведомства ведут проверку транспортной инфраструктуры Азовского моря и Керченского пролива. Нарушения, как отметили, устраняют.

До этого глава Минтранса Роман Старовойт заявил, что основными причинами крушения танкеров в Керченском проливе стали невыполнение сезонных ограничений плавания судов и неукомплектовка танкеров профессиональными кадрами.

Утром 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.

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