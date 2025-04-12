Движение поездов приостановили на Кубани из-за повреждения после падения БПЛА

На Кубани задержан один поезд из-за повреждения ж/д путей после падения БПЛА

Движение поездов приостановили в Краснодарском крае в связи с повреждением ж/д путей при падении беспилотника. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба края.

Там рассказали, что ночью 12 апреля в ст. Васюринской Динского района упавшие фрагменты БПЛА повредили контактные сети ж/д путей. Никто не пострадал.

«На месте работают специальные и экстренные службы, аварийная бригада РЖД. Движение поездов на данном участке временно приостановлено. По состоянию на 07.00 утра задержан 1 пассажирский поезд», — говорится в сообщении.

Министерство обороны РФ сообщало, что в ночь на 12 апреля силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Больше всего было уничтожено в Курской области — 18 беспилотников, и в Ростовской области — 13 БПЛА.

Ранее ВСУ атаковали автомобиль в Курской области.