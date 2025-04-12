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Глыба льда рухнула на женщину с коляской в Подмосковье

В Подмосковье глыба льда рухнула на женщину с коляской
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Shutterstock

В Подмосковье женщина с ребенком чудом не пострадали после обрушения на них глыбы льда. Об этом сообщает Telegram-канал «Новое Павлино».

Инцидент произошел возле дома №8 на Косинском шоссе. Женщина с ребенком в коляске шла возле строения, и на них рухнула глыба льда.

«Падает на голову. Сейчас шли и упал большой кусок прямо в коляску, еще бы секунда и упало на голову ребенку или мне!» — рассказала пострадавшая.

По словам женщины, в результате случившегося она повредила руку и уронила телефон. На кадрах с места происшествия видно куски льда, оставшиеся в коляске, и основную массу ледяной глыбы на земле.

До этого на Сахалине глыба льда с крыши дома рухнула на ребенка. Несовершеннолетнего в результате инцидента госпитализировали с переломом ноги.

Ранее в российском колледже рухнула стена, кирпичами завалило машину.

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