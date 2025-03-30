На Сахалине глыба льда с крыши дома рухнула на ребенка

В Южно-Сахалинске ребенок получил травмы из-за глыбы льда, упавшей с крыши многоэтажки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Сахалин. Точка отсчета».

Инцидент произошел 28 марта во дворе многоэтажки по улице Озерной. Глыба льда рухнула на ребенка. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, несовершеннолетний госпитализирован с переломом ноги. По факту произошедшего проверку проводит региональный СК. По словам местных жителей, УК не чистит крыши от снега.

«Всю зиму боремся с ЖЭУ-7. На двух домах постоянно образуется наледь, которая сносит водосточные трубы, повреждает фасад. Причину так и не выяснили, из-за чего образуется наледь. Последний раз глыба сорвалась с таким грохотом, что на 8 этаже тряслись окна и мебель», — рассказали жильцы дома.

Сотрудники управляющей компании проведут дополнительное обследование на наличие наледи.

До этого сообщалось, что в Архангельске глыба льда упала с крыши на двух девочек, они получили ушибы. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее кирпич упал на голову маленькой девочки в российском детском саду.