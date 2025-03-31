В российском колледже рухнула стена, кирпичами завалило машину

В Челябинске рухнула кирпичная стена здания колледжа. Об этом сообщает 31tv.ru.

Инцидент произошел в здании колледжа ЧелГУ на улице Трубников. Стена строения рухнула, и кирпичами засыпало стоявший рядом легковой автомобиль. На кадрах с места происшествия видно большое количество кирпичей — они промяли крышу машины в момент удара.

Случившимся заинтересовалась региональная прокуратура. Стражи порядка проверят соблюдение безопасных условий пребывания учащихся колледжа, а также дадут правовую оценку действиям должностных лиц.

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