В «Аэрофлоте» опровергли информацию о возвращении самолета рейса Ташкент — Москва

«Аэрофлот» опроверг данные о возвращении самолета в аэропорт вылета в Ташкенте

Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла информацию о возвращении самолета рейса Ташкент — Москва в аэропорт вылета. Заявление опубликовано в Telegram-канале авиакомпании.

«Информация, появившаяся в ряде СМИ и ТГ-каналов, о возврате рейса SU1873 Ташкент-Москва в аэропорт вылета не соответствует действительности. Самолет из аэропорта не вылетал», — говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что рейс задержан по техническим причинам.

10 апреля сообщалось, что пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва — Денпасар (Индонезия), вернулся в московский аэропорт Шереметьево. Такое решение было принято в связи со срабатыванием индикации одной из систем воздушного судна.

А в конце марта в Вологодской области легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на трассу. Самолет выполнял рейс из Череповецкого района региона в Ярославскую область.

Ранее пассажир устроил истерику из-за еды в самолете и сорвал трансатлантический перелет.