Пассажир устроил истерику из-за еды в самолете и сорвал трансатлантический перелет

Пассажир American Airlines устроил истерику из-за еды на борту и сорвал рейс, направлявшийся в Милан. Самолет вернулся в аэропорт имени Кеннеди, сообщает New York Post.

Нештатная ситуация произошла на борту самолета, который около 19:00 7 апреля вылетел из международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке в миланский аэропорт Мальпенса в Италии. Спустя несколько часов полета, когда воздушное судно находилось над Атлантическим океаном, пилот объявил, что один из 300 пассажиров устроил дебош.

Сообщается, что мужчина впал в истерику, когда ему не принесли желаемое блюдо, и сказал, что не может сидеть в ряду у аварийного выхода с младенцем. Затем дебошир напал на стюардесс и попытался ворваться в кабину пилотов.

Когда выяснилось, что на борту нет воздушного маршала, растерянные бортпроводники спросили у пассажиров, есть ли среди них полицейские или военнослужащие, готовые вмешаться в ситуацию.

В итоге пилот согласовал с диспетчерами возвращение самолета в Нью-Йорк. Вынужденная посадка состоялась в аэропорту вылета в 3:30 утра. Пассажиры провели там ночь и в конечном итоге вылетели в Милан около 11 утра. К расследованию инцидента приступило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

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