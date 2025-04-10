«Аэрофлот» назвал причину возврата в Шереметьево рейса Москва — Денпасар

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва — Денпасар (Индонезия), вернулся в московский аэропорт Шереметьево не из-за проблем с двигателями, а в связи со срабатыванием индикации одной из систем воздушного судна. Об этом заявила российская авиакомпания «Аэрофлот», передает РИА Новости.

«В соответствии с правилами обеспечения безопасности полетов командир воздушного судна данного рейса принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолета, не связанной с двигателями», — говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что пассажиры вылетят на резервном самолете в 20:30 мск.

Самолет приземлился в аэропорту штатно, сообщало ранее РИА Новости. По его информации, судно запросило аварийную посадку из-за неисправности электросистемы второго двигателя. Telegram-канал 112 называл причиной экстренной посадки отказ одного из двигателей.

Ранее пассажирский самолет выкатился за пределы полосы и застрял в снегу в Ненецком АО.