Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самолет аварийно приземлился на трассу в Вологодской области

В Вологодской области легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на трассу

На трассе в Вологодской области совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион».

Самолет выполнял рейс из Череповецкого района региона в Ярославскую область. Однако ему пришлось аварийно приземлиться на автомобильной дороге у поселка Сосновка. Посадка произошла между 16:24 и 17:07.

В управлении МВД по Вологодской области уточнили, что в результате произошедшего никто не пострадал. Подробностей о повреждениях самолета и причинах вынужденной посадки пока нет.

26 марта пассажирский самолет, летевший из Красноярска в Китай, аварийно сел в Иркутске. Командир авиалайнера запросил посадку в аэропорту Иркутска и, получив разрешение, успешно приземлился. По предварительным данным, причиной вынужденной посадки самолета стали вышедшие из строя датчики контроля скорости и высоты. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее врач перечислила самые частые экстренные ситуации со здоровьем в полете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами