Самолет аварийно приземлился на трассу в Вологодской области

На трассе в Вологодской области совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион».

Самолет выполнял рейс из Череповецкого района региона в Ярославскую область. Однако ему пришлось аварийно приземлиться на автомобильной дороге у поселка Сосновка. Посадка произошла между 16:24 и 17:07.

В управлении МВД по Вологодской области уточнили, что в результате произошедшего никто не пострадал. Подробностей о повреждениях самолета и причинах вынужденной посадки пока нет.

26 марта пассажирский самолет, летевший из Красноярска в Китай, аварийно сел в Иркутске. Командир авиалайнера запросил посадку в аэропорту Иркутска и, получив разрешение, успешно приземлился. По предварительным данным, причиной вынужденной посадки самолета стали вышедшие из строя датчики контроля скорости и высоты. В результате инцидента никто не пострадал.

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